Milan-Empoli 1-2: pesante k.o. per i rossoneri, addio accesso diretto all'Europa League?

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

23/04/2017 18:15

MILAN EMPOLI EUROPA LEAGUE / Il Milan finisce ko a San Siro contro l'Empoli per 1-2 ed è un risultato che pesa in chiave Europa League. Considerando le vittorie di Lazio e Atalanta, oltre che alla sconfitta dell'Inter contro la Fiorentina, i rossoneri non si sono messi in una buona posizione. Sono sempre sesti, ma le prospettive potevano essere migliori vincendo. Perdere in casa contro una squadra che lotta per la salvezza è sicuramente qualcosa che delude in casa Milan. C'era molto euforia dopo il pareggio acciuffato nel finale del derby contro l'Inter, però Vincenzo Montella forse non è riuscito a domare abbastanza i suoi ragazzi. L'atteggiamento contro l'Empoli non è stato dei migliori.

Milan, si complica la corsa Europa League

La squadra rossonera adesso accusa 6 punti di distanza dalla Lazio e 5 dall'Atalanta, dietro ha l'Inter a 2 punti e la Fiorentina a 3. Nel prossimo turno di campionato il Milan va a Crotone, senza gli squalificati José Sosa e Mattia De Sciglio, e non potrà fallire. Adesso un nuovo passo falso rischia di compromettere l'accesso diretto alla prossima Europa League. Oltre a vincere, Montella dovrà sperare in qualche stop delle concorrenti. La Lazio ha il derby contro la Roma, mentre l'Atalanta riceve la Juventus. C'è margine per riaprire i giochi, però è vietato fallire.

Dalle news Milan circolate in questi minuti non si esclude che l'allenatore possa pensare di cambiare modulo, giocando magari con le due punte. Forse un 4-4-2, già utilizzato da Sinisa Mihajlovic nella scorsa stagione, può essere la soluzione. Più volte Montella è stato interpellato sull'utilizzo in contemporanea dei due centravanti, i quali sono stati schierati assieme solamente a partita in corso. Lapadula, investimento da 9 milioni nella scorsa sessione estiva del calciomercato, con il gol di oggi si è comunque guadagnato la conferma da titolare. Invece Bacca, dopo il suo ingresso, ha fatto poco.