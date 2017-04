Lazio-Palermo, Bortoluzzi deluso: "Stiamo andando verso il baratro"

23/04/2017 17:41

LAZIO PALERMO BORTOLUZZI / Diego Bortoluzzi, allenatore del Palermo, ha commentato la pesante sconfitta odierna in casa della Lazio: "Motivazioni? Devo trovarle io ma soprattutto dovranno trovarle i calciatori per portare a termine una stagione che sta scivolando verso il baratro - spiega alla 'Rai' - A questo bisogna mettere un freno, quindi ogni calciatore dovrà trovare il modo per fare un finale di stagione più solido cercando ogni settimana di portare qualcosa a casa da ogni partita. Oggi è stata una giornata completamente da dimenticare. Speriamo di fornire una prestazione migliore le prossime volte. Io quello che cercherò di fare sarà stimolare i ragazzi, che si stanno allenando benissimo. A loro non posso chiedere di più in allenamento, ma cercherò di tirare fuori qualcosa di più".

M.D.A.