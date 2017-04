ZONA MISTA - Lazio-Palermo, Crecco: "Felicissimo per il primo gol in A"

23/04/2017 17:44

LAZIO PALERMO CRECCO / Giornata indimenticabile per Luca Crecco. Il giovane biancoceleste (classe '95) ha trovato la gioia della prima rete in Serie A, al 91' di Lazio-Palermo. Il 21enne non nasconde la propria felicità in zona mista: "Aspettavo questo gol da tre anni - ha detto - Esserci riuscito con la maglia della Lazio è meraviglioso, non poteva esserci giornata migliore. Sono contentissimo, in tribuna c'erano anche la mia famiglia e i miei amici. Abbiamo avuto un momento difficile, ci siamo allenati bene in settimana rispondendo sul campo. Abbiamo allungato sulle milanesi e vogliamo fare bene anche nel derby. Ora ci godiamo questo momento. In futuro vorrei rimanere, se ci sarà spazio resterò fino a quando lo vorrà la società".

N.L.C.