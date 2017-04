Milan-Empoli, Montella: "Deluso per il risultato, non per la prestazione. Ero a Montecarlo..."

23/04/2017 17:32

MILAN EMPOLI MONTELLA / Vincenzo Montella commenta con amarezza la sconfitta del Milan contro l'Empoli: "Abbiamo creato quindici palle gol, è difficile fare meglio in questo senso - ha detto a 'Premium Sport' - Serve più cattiveria sotto porta, altrimenti può capitare di perdere queste partite quando l'avversario è bravo a colpire in contropiede. Deluso e amareggiato per il risultato, la prestazione c'è stata. Abbiamo perso intensità, è vero, nella parte centrale della partita. Si può fare di più ma non possiamo guardare solo il risultato. L'arbitro è stato molto bravo, ci sono delle perdite di tempo in Italia e lo sappiamo ma ognuno fa il proprio gioco. Punti persi con le piccole? Stiamo facendo un campionato in linea con le aspettative. La corsa per l'Europa si deciderà all'ultima giornata, pensiamo alla prossima partita da vincere per raggiungere l'obiettivo. Non è il momento di pensare già ai rimpianti". A 'Sky Sport' poi svela il motivo della visita a Montecarlo: "Dovevo giustificare una cena in famiglia", ammette scherzando il tecnico.

N.L.C.