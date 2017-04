Lazio-Palermo, Inzaghi: "Grande approccio. Derby? Meglio in notturna"

23/04/2017 17:15

LAZIO PALERMO INZAGHI / Simone Inzaghi felice per la roboante vittoria della sua Lazio contro il Palermo. Il tecnico ha parlato poco dopo il fischio finale: "Avevo chiesto agonismo, abbiamo avuto un grande approccio e dopo venti minuti la gara era chiusa - le sue parole a 'Premium Sport' - Anche a Genova abbiamo fatto una grande partita, oggi era importante. Grazie ai ragazzi è stata una partita semplice. Penso ci siano ancora dodici punti disponibili, dobbiamo fare ancora tanto. Ci saranno partite non semplici. Secondo tempo? Alla fine del primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra per l'ottimo primo tempo. Siamo stati bravi a chiuderla, poi c'è stato un rilassamento che può capitare, anche se non dovrebbe. Dopo i due gol abbiamo riprecso a giocare segnando il sesto gol. Sono contento che l'abbia segnato un giovane ragazzo che sta dando il massimo in allenamento".

I SINGOLI - "Ho la fortuna di avere questi calciatori. Un allenatore deve sfruttare la rosa. Keita è un calciatore importante, cambia le partite anche quando non entra in corsa. E' una bella risorsa per la squadra. Parolo era diffidato e sul cinque a zero ho preferito cambiarlo. Domenica avremo il derby e voglio avere la possibilità di avere gli uomini migliori".

DERBY - "Giocare alla meszza non mi piace. Gli ultimi due derby in notturna sono stati fantastici e le tifoserie sono state esemplari. Ci sarebbe piaciuto giocarlo in notturna anche domenica prossima".

ARBITRI - "Domenica ci sono stati episodi controversi, può capitare. Gli arbitri italiani sono attrezzati, ma la Var può aiutare purché si possa decidere in un massimo di venti secondi, altrimenti diventa un altro sport. Può capitare di sbagliare, ma secondo me siamo fortunati ad avere una classe arbitrale così".

M.D..A.