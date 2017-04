Premier League, Burnley-Manchester United 0-2: Mourinho a -1 dalla Champions

23/04/2017 17:08

PREMIER LEAGUE BURNLEY MANCHESTER UNITED 0-2 / Successo pesante, nel match pomeridiano di campionato, per il Manchester United. Gli uomini di Mourinho passano per 2-0 in casa del Burnley con le reti di Martial al 21' e Rooney al 39'. Con questi tre punti i 'Red Devils' si avvicinano alla zona Champions: salendo a 63 punti, le distanze con il Manchester City quarto in classifica vengono ridotte a una sola lunghezza.

N.L.C.