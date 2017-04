Milan-Empoli, Maccarone sulla salvezza: "Dobbiamo mantenere il vantaggio"

23/04/2017 17:03

MILAN EMPOLI MACCARONE / Massimo Maccarone feice per la vittoria dell'Empoli in casa del Milan. L'attaccante ha parlato poco dopo il fischio finale: "Abbiamo fatto una battaglia perchè vincere qui non è facile - le sue parole a 'Premium Sport' - Ho sbagliato un gol, mentre Thiam era stanco e ci sta di non passarla. Crotone? Abbiamo la fortuna di essere davanti, abbiamo dei punti di vantaggio da mantenere fino alla fine. Ora di godiamo questa vittoria".

M.D.A.