23/04/2017 16:57

LIGUE 1 TOLOSA NIZZA / Il Nizza non va al di là dell'1-1 in casa del Tolosa e vede allontanarsi definitivamente le ultime chances di competere per il titolo. Padroni di casa in vantaggio al 56' con Jean, immediato pari di Eysseric tre minuti dopo ma non basta. Nizza a -6 dal Psg e ormai quasi tagliato fuori.

N.L.C.