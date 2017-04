PAGELLE E TABELLINO LAZIO-PALERMO: Immobile-Keita abbattono i rosanero

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

23/04/2017 16:50

PAGELLE E TABELLINO LAZIO PALERMO PROMOSSI E BOCCIATI / La Lazio può già guardare al derby, in una giornata decisamente positiva, date le sconfitte di Milan e Inter, con tanto di pareggio in casa del Sassuolo del Napoli. I sogni d'Europa di Inzaghi continuano, soprattutto con la coppia Immobile-Keita, che distruggono la difesa del Palermo.

LAZIO

Strakosha 5,5 - Al minimo accenno di ripresa da parte del Palermo non si dimostra sicuro. Che errore in occasione del raddoppio di Rispoli.

Wallace 6,5 - Prestazione positiva, contro un Palermo che non crea preoccupazioni. Pochi interventi richiesti ma zero sbavatute.

De Vrij 6,5 - Tocco sfortunato il suo, che l'arbitro interpreta come giocata in grado di rimettere in gioco Rispoli. Più che buono il resto del suo match.

Hoedt 6,5 - I gol subiti sono frutto del caso. La difesa di Inzaghi non corre però ulteriori reali pericoli.

Felipe Anderson 6,5 - Buona la sua gara. Non trova la rete ma si mette in mostra con qualche spunto interessante.

Parolo 6 - Buono il filtro dinanzi la difesa, facendosi anche trovare pronto in area di rigore avversaria. Solo un intervento sulla linea gli impedisce di festeggiare il 3-0. Dal 46' Lukaku 6 - Tanta quantità in campo. Dimostra a Inzaghi di poter fare affidamento su di lui in caso di turnover.

Biglia 7 - Ottima prova, caratterizzata da tanta qualità ma soprattutto pressing. Mette in difficoltà il centrocampo avversario smistando molti palloni e rubandone altrettanti.

Milinkovic 6,5 - Mancano i suoi soliti spunti, soprattutto in fase offensiva. Il giallo rimediato lo fa accomodare in panchina, con Inzaghi che non intende rischiare. Dal 70' Crecco 6,5 - Sigla il 6-2 finale con una zampata nel cuore dell'area di rigore. Gol di rapina e gioia immensa per il classe '95.

Lulic 6,5 - La solita aggressività ne fa ancora una volta uno degli uomini chiave in campo per la Lazio di Inzaghi.

Immobile 7,5 - Stagione fenomenale per lui, che non intende smettere di segnare, in serie A e con la Nazionale. Fa movimenti da prima punta vera, segnando e mandando in gol Keita, anch se in fuorigioco.

Keita 8 - Semplicemente fenomenale. Questa prova potrebbe aver ulteriormente convinto alcune squadre a tentare di acquistarlo la prossima estate. Tre reti e almeno altre due sfiorate. Qualità e quantità al servizio della squadra. Dall'82' Lombardi s.v.

All. Inzaghi 8 - Non sbaglia neanche una mossa. Gara subito in discesa e, nonostante il blackout di inizio ripresa, riesce subito a riprendere i suoi, serrando i ranghi.



PALERMO

Posavec 4,5 - L'incertezza della titolarità di certo non lo aiuta ma quest'oggi avrebbe potuto fare qualcosa in più contro l'attacco della Lazio, pur essendo incolpevole su alcune conclusioni.

Sunjic 5 - E' uno dei pochi a restare concentrati nella retroguardia rosanero. Salva sulla linea la conclusione di Parolo con la gara ancora ferma sul 2-0.

Gonzalez 4,5 - Svogliato e disattento, non risponde con aggressività alla rabbia agonistica della squadra di Inzaghi.

Goldaniga 4,5 - Mandato in confusione dal dialogo nello stretto della Lazio. Poco concentrato e incapace anche di un solo intervento decisivo.

Rispoli 7 - E' l'anima di questa squadra, dando inizio a una ripresa sulla scia della speranza. Due reti insperate che danno morale, anche se zero punti.

Gazzi 5 - Zero pressing nel primo tempo, mostrando un po' d'aggressività soltanto dopo i due gol nella ripresa.

Jajalo 4,5 - Nessuna giocata rilevante. Inconsistente in fase di spinta, non riesce a garantire una difesa adeguata dinanzi la difesa. Dal 66' Chochev

Morganella 4,5 - L'aggressività che lo ha reso noto non si vede affatto. La Lazio ha libertà di gioco, mentre lui non si desta neanche dopo il doppio lampo di Rispoli.

Lo Faso 5 - Prova nel primo tempo a farsi vedere con qualche accelerazione. Col passare dei minuti e dei gol però svanisce col resto della squadra.

Sallai s.v. - Dal 25' Bruno Henrique 5,5 - La gara è già conclusa a inizio ripresa. Può fare davvero poco per la sua squadra.

Nestorovski 4 - Del tutto assente in campo. Lo si vede soltanto nel finale di primo tempo, quando prova un tiro sbilenco di poco conto.

All. Bortoluzzi 4 - In molti hanno criticato la gara del Palermo al 'San Paolo', ma forse anche in casa della Lazio sarebbe servito quel tipo di match chiuso, alla ricerca anche solo di un punto o di un contropiede vincente.

Arbitro: Fabbri 5 - Gara non complessa, nella quale l'arbitro si mette in mostra sul primo gol di Rispoli. Giocatore in chiara posizione di fuorigioco, che il direttore di gara non considera, dato il tocco di De Vrij, andando contro il parere del proprio assistente.



TABELLINO

LAZIO-PALERMO 6-2

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Hoedt; Felipe Anderson, Parolo (dal 65' Lukaku), Biglia, Milinkovic (Dal 70' Crecco), Lulic; Immobile, Keita (dall'82' Lombardi). A disposizione: Adamonis, Alberto, Basta, Cardoselli, Dordevic, Patric, Javorcic, Vargic. All.: Inzaghi.

Palermo (3-5-1-1): Posavec; Sunjic, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Gazzi, Jajalo (dal 67' Chochev); Morganella; Lo Faso (dal 74' Trajkovski), Sallai (dal 25' Bruno Henrique); Nestorovski. A disposizione: Andelkovic, Balogh, Cionek, Diamanti, Fulignati, Marson, Pezzella, Ruggiero, Vitiello. All.: Bortoluzzi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna)

Marcatori: 8' Immobile, 10' Immobile, 21' Keita, 24' Keita, 26' Keita, 46' Rigoni, 52' Rispoli, 61' Crecco

Ammoniti: Milinkovic, Gazzi

Espulsi: