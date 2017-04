PAGELLE E TABELLINO UDINESE-CAGLIARI: Delneri la vince con i cambi, Borriello troppo solo

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

23/04/2017 16:50

PAGELLE E TABELLINO UDINESE CAGLIARI PROMOSSI BOCCIATI / L'Udinese ha la meglio di un Cagliari troppo rinunciatario e che resiste un'ora grazie alle parate di Rafael. Il portiere neutralizza un rigore a Thereau ma nulla può su Perica e Langella. Tra i friulani bene anche Zapata e Widmer, nel Cagliari si salva Borriello. Finale da brividi per Karnezis.

UDINESE

Karnezis 5 - Partita di assoluta tranquillità, fino all'86' quando si fa beffare da un colpo di testa di Borriello. Si riscatta parzialmente dicendo no a Farias, poi altri brividi nel finale con una leggerezza che poteva costare i tre punti.

Widmer 6 - Si fa vedere in avanti spesso e volentieri. Da una sua incursione nasce il rigore che poteva cambiare il match nel primo tempo.

Angella 6,5 - Fa buona guardia sulla coppia Borriello-Sau. Il Cagliari in avanti si vede poco, ma lui tiene alta la concentrazione. Poi firma il gol che vale tre punti.

Danilo 6,5 - Partita fatta di chiusure precise e tempi corretti. Spegne sul nascere i pochi ardori rossoblu. Salva sulla linea in pieno recupero.

Felipe 6 - Più frenato rispetto a Widmer sul versante opporto, mantiene la posizione e si spinge poco in avanti.

De Paul 6 - L'avvio è di quelli che fa pensare a una partita da protagonista. Poi si spegne con il passare dei minuti.

Badu 6 - La solita partita tutta corsa e grinta. La tecnica è quella che è ma il suo lavoro lo svolge egregiamente. Dal 58' Kums 6,5 - Ottimo impatto sul match. Dà il via all'azione del vantaggio, fa sentire la sua presenza e la sua qualità.

Hallfredsson 6 - Ordine e invettiva: questo gli chiede Delneri e lui lo accontenta con risultati alterni. Tutto il gioco friulano passa dai suoi piedi, ma manca lo spunto decisivo.

Jankto 6 - Spinge molto, alternandosi con De Paul e creando più di un problema alla retroguardia sarda. Dal 91' G. Silva sv

Thereau 5 - Ha la colpa di sbagliare il rigore che poteva aprire il match. Rafael è bravo a intuire, ma uno della sua esperienza deve farsi trovare pronto in queste occasioni. Dal 66' Perica 7 - Il suo ingresso in campo cambia il match. Il gol e una spina nel fianco costante nella retroguardia di Rastelli.

Zapata 6,5 - Il fisico per aprire gli spazi ai compagni. Zapata risponde sempre presente e sfiora il gol in un paio di occasioni trovando Rafael in giornata di grazia. Cala nella ripresa.

All.: Delneri 6,5 - La vince lui la partita: butta nella mischia Kums e Perica e i due gli regalano il gol del vantaggio e un impatto decisivo nel match. Ancora una buona prestazione per una squadra sempre più sua.

CAGLIARI

Rafael 6,5 - In giornata di grazia. Dice no in serie agli avanti friulani e neutralizza il tiro dal dischetto di Thereau. Incolpevole sulle conclusioni di Perica e Langella.

Isla 6 - Limita al minimo le incursioni in avanti ma dà battaglia quando si tratta di difendere la porta di Rafael.

Salamon 5,5 - Non ha problemi a tenere a bada uno spento Thereau, più complicato il compito quando è costretto a fare a spallate con Zapata. L'ingresso di Perica gli crea più di un grattacapo.

Bruno Alves 5 - Tenere di fisico contro Zapata è impresa proibita. Servirebbe evitare che il colombiano prenda palla, ma non cerca mai l'anticipo e finisce per andare in affanno. Lascia tirare Perica in occasione del gol.

Murru 6 - Del quartetto difensivo è quello che tiene meglio botta, pur pagando l'affanno dei compagni di reparto.

Barela 5 - Partita da dimenticare. Fallo da rigore, entrataccia a centrocampo e affanno costante ogni volta che l'Udinese attacca dalle sue parti. Dal 70' Faragò 6 - Entra quando il match è ormai compromesso.

Tachtsidis 5,5 - Male, come il resto dei compagni di reparto. Il gioco del Cagliari dovrebbe passare tra i suoi piedi, ma non accade mai.

Deiola 5,5 - Regge per sessanta minuti, poi crolla insieme al fortino rossoblu. Dal 80' Padoin sv

Joao Pedro 5,5 - Partita difficile con il Cagliari che quasi mai si vede in avanti. Ad accendere la coppia Sau-Borriello dovrebbe essere lui: non lo fa mai. Dal 68' Farias 6 - Mette lo zampino nel gol di Borriello poi vede Karnezis negargli il gol del pareggio.

Sau 5,5 - Poco presente in avanti, ha anche la colpa di perdere la palla in occasione del gol di Perica.

Borriello 6 - L'inizio è positivo: scatta sul filo del fuorigioco e fa scattare l'allarme per la retroguardia friulana. Poi è abbandonato dai campagni fino a cinque minuti dal termine quando trova il gol con uno stacco di testa ravvicinato.

All.: Rastelli 5 - Il suo Cagliari pecca in coraggio: in trasferta la squadra si trasforma in negativo e anche oggi si è avuta conferma. Mai realmente pericoloso, bada a non prenderle: missione fallita.

Arbitro: Marini 6,5 - Giusto concedere il rigore all'Udinese per l'entrata scomposta di Barela su Widmer. Ottima distribuzione dei cartellini. Ben coadiuvato dagli assistenti che segnalano in maniera corretta alcuni fuorigioco difficili.

TABELLINO

UDINESE-CAGLIARI 2-1

Udinese (4-3-3): Karnezis, Angella, Danilo, Widmer, Felipe; De Paul, Badu (58' Kums) Hallfredsson, Jankto (91' G. Silva); Zapata, Thereau (66' Perica). A disposizione: Scuffet, Perican, Matos, Ali Adnan, Heurtaux, Lucas Evangelista, Ewandro, Balic. All.: Delneri.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael, Isla, Salamon, Bruno Alves, Murru; Barela (70' Faragò), Tachtsidis, Deiola (80' Padoin); Joao Pedro (68' Farias), Sau, Borriello. A disposizione: Crosta Gabriel, Miangue, Pisacane, Capuano, Song Han, Di Gennaro, Biancu. All.: Rastelli.

Marcatori: 70' Perica (U), 73' Langella (U), 86' Borriello (C)

Ammoniti: 58' Felipe (U), 69' Barella (C)

Espulsi:

Note: Al 31' Rafael para il rigore a Thereau