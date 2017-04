PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-TORINO: Inglese sottotono, Ljajic si esalta

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

23/04/2017 16:54

PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-TORINO: PROMOSSI E BOCCIATI / Il Torino espugna il campo del Chievo. Dopo una prima frazione di gioco con poche emozioni, con Boyè che sbaglia troppo in fase conclusiva, il match si accende nella ripresa. Ljajic apre le danze, Zappacosta raddoppia subito dopo. Pellissier tenta di riaprire il match, poi la rete di Falque che chiude i conti.

CHIEVO

Sorrentino 5,5 – Para quel che può, non può nulla sulle reti subite.

Frey 5,5 – Si porta spesso in avanscoperta, ma altrettanto spesso viene lasciato solo dai compagni.

Spolli 5 – Si fa trovare impreparato sugli attaccanti avversari in occasioni delle reti subite.

Dainelli 5 – Anche lui va spesso in affanno su Belotti e Ljajic.

Depaoli 5,5 – Si fa vedere poco e niente in fase offensiva, non sempre brillante in fase difensiva. Dal 83' Izco s.v.

Hetamaj 5,5 – Corre tanto e cerca di rendersi utile in copertura. Cala nel secondo tempo. Dal 70' Kiyine 5,5 – A volte irruento nella manovra, si becca un cartellino giallo giusto.

Radovanovic 5,5 – Bene nel primo tempo, nella ripresa si fa trascinare dal calo di tutta la squadra.

Castro 5,5 – Fatica a trovare le giuste soluzioni in avanti, partita da archiviare in fretta.

Birsa 5,5 – Cerca di rendersi pericoloso su calcio piazzato, ma non sembra una giornata fortunata. Dal 63' Gakpe 5 – Entra per dare maggiori idee al Chievo, ma non riesce nell'intento.

Inglese 4,5 – Spreca clamorosamente le poche occasioni a disposizione. Si muove poco e si rende prevedibile per la linea difensiva del Torino.

Pellissier 6 – Si fa trovare sempre pronto nell'area di gioco avversaria, la sua rete riapre il match.

All. Maran 5 – Saranno le assenze, ma il Chievo di oggi non sembra quello solito. Non il massimo l'approccio al match, non perfetta la gestione di alcune situazioni di gioco. Il Torino arriva in area con troppa facilità e finisce per avere la meglio a conclusione dei novanta minuti.

TORINO

Hart 6 – Si trova a tu per tu con Pellissier, ma non riesce a fermare l'esecuzione dell'attaccante clievense in occasione del gol.

De Silvestri 6 – Costretto a uscire dal campo per un problema fisico, fino a quel momento aveva fatto bene. Dal 24' Zappacosta 6,5 – Superlativo nella seconda frazione di gioco, straordinaria esecuzione in occasione del 2-0.

Rossettini 6 – Trasmette sicurezza al reparto, anche se Pellissier gli scappa in occasione della rete.

Moretti 6 – Gioca di anticipo, cerca di non rischiare nulla.

Avelar 6 – Discreta partita in fase offensiva, non commette particolari errori in copertura. Dall'83' Barreca s.v.

Acquah 6 – Buona partita a centrocampo, accorcia bene e corre per i compagni.

Baselli 6 – Alterna bene le due fasi, si fa sempre trovare in appoggio dai compagni. Dal 78' Valdifiori s.v.

Falque 6,5 – Firma la terza rete granata, che chiude virtualmente il match.

Ljajic 7 – E' cresciuto molto rispetto a qualche mese fa, mette a segno un bel gol e porta a termine una bella partita.

Boye 5,5 – Spreca qualche occasione di troppo nel primo tempo, i difensori avversari fanno comunque fatica a controllarlo.

Belotti 6,5 – Maran lo fa controllare a distanza ravvicinata, ma lui riesce comunque a creare gli spazi che servono per le conclusione dei compagni.

All. Mihajlovic 6,5 – Il nuovo modulo, 4-2-3-1, sembra dare maggiore equilibrio dietro e smalto in avanti. La squadra porta a termine un buon primo tempo e viene fuori nella ripresa, andando meritatamente a rete.

Arbitro: Mariani 6 – Buona conduzione di gara. Le squadre in campo si affrontano con molta correttezza, lui previene senza estrarre i cartellini. Sempre abbastanza vicino all’azione.

TABELLINO

CHIEVO-TORINO 1-3

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Spolli, Dainelli, Depaoli (83’ Izco); Hetamaj (70’ Kiyine), Radovanovic, Castro; Birsa (63’ Gakpe); Inglese, Pellissier. A disposizione: Seculin, Confente, Bastien, Cesar, De Guzman, Oprut, Pogliano, Rabbas, Troiani. Allenatore: Maran

TORINO (4-2-3-1): Hart; De Silvestri (24’ Zappacosta), Rossettini, Moretti, Avelar (83’ Barreca); Acquah, Baselli (78’ Valdifiori); Falque, Ljajic, Boye; Belotti. A disposizione: Cucchietti, Padelli, Carlao, Castan, De Luca, Gustafsson, Lopez, Rossetti. Allenatore: Mihajlovic

ARBITRO: Mariani

Marcatori: 52’ Ljajic (T), 56’ Zappacosta (T), 66’ Pellissier (C), 75’ Falque (T)

Ammoniti: 77’ Zappacosta (T), 80’ Kiyine (C)

Espulsi: