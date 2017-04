Calciomercato Juventus, il Real Madrid offre Morata e James Rodriguez per Dybala!

Nicola Lo Conte

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID MORATA JAMES RODRIGUEZ / Il calciomercato Juventus sembrava aver posato una pietra importante con il rinnovo di Paulo Dybala. Il prolungamento del contratto dell'argentino, con relativo adeguamento contrattuale e stipendio da top player (7 milioni di euro a stagione), ha indubbiamente sancito l'intenzione del club bianconero di puntare sulla 'Joya' anche nel prossimo futuro e di farne se non una bandiera del club quantomeno uno dei pilastri per le stagioni a venire. Ma le mire degli altri top club europei non si sono certo esaurite e i possibili sviluppi del calciomercato, come si sa, sono imprevedibili.

Calciomercato Juventus, proposta indecente del Real Madrid: Dybala in cambio di Morata e James Rodriguez

Le minacce maggiori vengono ancora una volta dalla Spagna. L'interesse di Barcellona e Real Madrid è noto da tempo, e i 'blancos' starebbero pensando a giocare il tutto per tutto per arrivare al talento argentino. Florentino Perez è assolutamente determinato a lasciare un segno sulla prossima sessione di calciomercato con un acquisto top, dopo le ultime stagioni in cui la sanzione della FIFA ha limitato l'operato delle 'merengues' in entrata, e secondo 'Don Balon' metterebbero sul piatto Morata e James Rodriguez. Del resto, i due non rientrano più nei piani di Zidane: l'attaccante spagnolo verrà certamente accontentato nelle sue richieste di trovare spazio altrove e il colombiano è ormai in rotta con tutto l'ambiente dopo la sostituzione di Leganes e relative polemiche. Il nuovo assalto del Real Madrid a Dybala è partito, si attende la replica della Juventus.