Serie A, 33a giornata: Lazio da favola, Milan al tappeto a 'San Siro'! Il Crotone spera

23/04/2017 17:00

SERIE A 33 GIORNATA RISULTATI CLASSIFICA / Pomeriggio di Serie A molto vivace che vede il successo straordinario della Lazio contro il Palermo (6-2 finale) e sconfitta del Milan contro l'Empoli. Rossoneri battuti dai toscani in una sfida piena di emozioni, errori ed occasioni. Positivo anche il Crotone in chiave salvezza che espugna 'Marassi' e batte la Sampdoria per 2-1 in rimonta. Vince in casa l'Udinese contro il Cagliari, come del resto anche il Torino che sbanca il campo del Chievo: 3-1 in esterna.

Udinese-Cagliari 2-1: 70' Perica (U); 72' Agnella (U), 86' Borriello (C)



Sampdoria-Crotone 1-2: 21' Schick (S); 66' Falcinelli (C), 80' Simy (C)

Lazio-Palermo 6-2: 8' Immobile (L), 9' Immobile (L), 21' Keita (L), 23' Keita (L), 26' Keita (L); 46' Rispoli (P); 51' Rispoli (P), 90'+1 Crecco (L)



Chievo-Torino 1-3: 51' Ljajic (T); 56' Zappacosta (T); 65' Pellissier (C); 75' Iago Falque (T)



Milan-Empoli 1-2: 41' Mchedlidze (E); 68' Thiam (E); 72' Lapadula (M)

CLASSIFICA: Juventus* punti 80, Roma* 72, Napoli 71, Lazio 64, Atalanta 63, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 55, Torino 48, Sampdoria 45, Udinese 43, Chievo 38, Cagliari 38, Sassuolo 36, Bologna 35, Genoa* 30, Empoli 29, Crotone 24, Palermo 16, Pescara* 14. *Una partita in meno