23/04/2017 16:16

MILAN EMPOLI MCHEDLIDZE / Levan Mchedlidze, attaccante dell'Empoli, è stato sostituito all'inizio del secondo tempo della sfida contro il Milan a causa di un infortunio. L'attaccante dopo un contrasto con un avversario non è riuscito a proseguire la sua gara ed adesso gli azzurri si augurano solo che non sia nulla di troppo grave. Sfortuna per il centravanti andato peraltro in rete nella prima frazione di gioco.

O.P.