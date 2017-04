23/04/2017 16:08

LAZIO PALERMO RECORD / Una Lazio da record quella scesa in campo contro il Palermo che nel giro di 26 minuti ha messo a segno 5 reti (2 di Ciro Immobile e 3 per Keita). Si deve tornare indietro fino al 1938 per trovare una situazione simile: si tratta di uno Juventus-Fiorentina.