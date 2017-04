Calciomercato Juventus, Rodrigo Bentancur il 'nuovo Riquelme' bianconero

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

23/04/2017 16:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / La Juventus, ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, prosegue nella sua ricerca ai migliori talenti del calcio nazionale e internazionale. In tal senso l'ultimo colpo di calciomercato dei bianconeri è Rodrigo Bentancur, centrocampista classe 1997 che terminerà la stagione al Boca Juniors e poi si trasferirà a Torino. Il calciatore uruguayano, prelevato dal club argentino per quasi 10 milioni di euro, ha già sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con la Vecchia Signora; ora attende solamente giugno per resprirare l'aria dello Juventus Stadium. Gli uomini di mercato torinesi continuano a lavorare in questa direzione dopo gli acquisti fruttuosi, sia in campo che per le casse della società, degli ultimi anni: Coman, Dybala e Pogba su tutti.

Mercato Juventus, alla scoperta di Rodrigo Bentancur

Bentancur, El Pibe (o Lolo) come viene chiamato in patria, nasce il 25 giugno 1997 a Nueva Helvecia un piccolo paesino a sud-est dell'Uruguay. E' lì che comincia a dare i primi i calci ad un pallone: al Club Artesano, piccola squadra di periferia di cui il padre è presidente. A 12 anni, però, arriva il grande passo: trasferirsi a Buenos Aires per tentare di sfondare nel mondo del pallone. Viene tesserato dal Boca Juniors e a soli 17 anni, nel 2015, fa il suo esordio in prima squadra in Copa Libertadores contro i Wanderers. Solo 365 giorni dopo viene notato da top club europei come Real Madrid e Barcellona, ma è il calciomercato Juventus a mettere per primo gli occhi sul suo talento sconfinato e ad inserirlo nella trattativa che porta Carlos Tevez al club argentino. Bentancur è un centrocampista che può ricoprire tutte le zone della metà campo, tanto che è stato definito sia "nuovo Pirlo" che "nuovo Riquelme". Ama giocare come regista in centrocampo a 5, ma non disprezza ampliare il suo raggio d'azione e piazzarsi dietro le punte. Per sua stessa ammissione non si considera né un numero 5 né un numero 8, ma si ispira a giocatori come Iniesta e Xavi. Con grande maturità e carattere ha già rifiutato, avendo il doppio passaporto, la chiamata dell'Argentina. Il suo sogno, infatti, è quello di rendere grande la Celeste uruguayana. Nello scacchiere della Juventus potrà adattarsi perfettamente in vari moduli. Nel 3-5-2 può giostrare da uomo di impostazione, mentre nel nuovo 4-2-3-1 di Allegri potrà ricoprire sia il ruolo di centrocampista davanti la difesa sia quello di rifinitore, come vice Dybala, alle spalle di Gonzalo Higuain. La società bianconera si è nuovamente mossa sul mercato anticipando e bruciando la concorrenza, portandosi a casa uno dei crack più puri del calcio sudamericano.