Sassuolo-Napoli, Sarri: "Il palo d'Insigne sfida la fisica. Con quest'arbitro..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

23/04/2017 15:54

SASSUOLO NAPOLI SARRI / Chance sprecata per il Napoli di Maurizio Sarri, che contro il Sassuolo non riesce a conquistare i tre punti, pur passando in vantaggio con Mertens. La Roma è ora a -1, con una gara ancora da disputare contro il Pescara di Zeman. Un pareggio che sa di sconfitta, ottenuto grazie al primo gol di Milik dopo l'infortunio.

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha commentato così la gara, analizzando le ultime news Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "E' stata una gara sfortunata negli episodi. Quel palo interno di Insigne ha sfidato la fisica. Arbitro? Con lui siamo sfortunati, dopo i rigori di Genova. Quello nel primo tempo l'hanno visto tutti i 18mila spettatori. Poi siamo noi a rimettere gli avversari in gara, cosa che si è ripetuta molte volte".

ERRORI - "La squadra dà tutto, così come oggi. Sul campo ci mette l'anima per i tre punti. Certi errori poi arrivano nelle fasi della gara che dovrebbero essere più favorevoli per noi. Col Sassuolo però c'è stata supremazia del Napoli tra andata e ritorno. Oggi 22 tiri a 6 per noi e all'andata ancora di più".

SECONDO POSTO - "Ci fosse anche solo l'1% di probabilità, bisogna giocarsela. Dipenderà anche dalla ROma ma noi dobbiamo fare più punti possibile".

L.I.