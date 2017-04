Sassuolo-Napoli, il personaggio: Milik segna e regala il pareggio agli azzurri

Oscar Maresca

23/04/2017 16:30

SASSUOLO NAPOLI MILIK/ Il Napoli di Sarri è stato impegnato nel lunch match della trentatreesima giornata di A contro il Sassuolo di Di Francesco. Al 'Mapei Stadium' è andata in scena una gara ricca di emozioni: tante occasioni da una parte e dall'altra hanno infatti caratterizzato i 90 minuti della partita. Sassuolo-Napoli si è conclusa sul risultato di 2-2, a firmare il tabellino sono stati nell'ordine: Mertens, Berardi, Mazzitelli e Milik. Gli azzurri dopo esser passati in vantaggio nella ripresa con Mertens, si sono fatti rimontare dalle reti di Berardi e Mazzitelli. A pareggiare i conti ci ha pensato poi Arek Milik, entrato al posto di Jorginho nella ripresa. Il polacco aveva il compito di provare a risollevare le sorti di una sfida che si avviava verso un finale tutt'altro che lieto. L'attaccante si è fatto trovare pronto e ha tratto in salvo il risultato. Pezzo pregiato dello scorso calciomercato, Milik è stato l'uomo della provvidenza nella gara di Reggio Emilia.

Sassuolo-Napoli, Milik salva il Napoli

Arek Milik dopo sette mesi torna a segnare. La lunga astinenza si protraeva dal 28 settembre, giorno in cui siglò la terza rete azzurra nel 4-2 al Benfica in Champions League. Poi il grave infortunio al ginocchio e il lento e graduale ritorno. Oggi finalmente l'urlo di gioia liberatorio per un gol che vale, purtroppo per il Napoli, solo uno striminzito pareggio. Le news Napoli lo vedono ora protagonista di questa domenica dal sorriso a metà per i tifosi azzurri. Leggermente delusi per la vittoria mancata, ma tanto felici di aver ritrovato quel Milik decisivo di sette mesi fa. Arek è tornato, finalmente. Pronto ad aiutare i compagni nell'ardua lotta al secondo posto.