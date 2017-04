Sassuolo-Napoli, Di Francesco: "Se resto non dipende dal mercato. Cannavaro..."

23/04/2017 15:11

SASSUOLO NAPOLI DI FRANCESCO / Mezzogiorno di fuoco al 'Mapei Stadium': Sassuolo e Napoli hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni. Al termine del match, Eusebio Di Francesco ha commentato così l'incontro a 'Sky': "Ultimamente facciamo belle prestazioni ma non raccogliamo punti, oggi abbiamo fatto gioco e risultato. Il pareggio ci può stare, nel finale è uscita la loro maggior qualità: forse siamo stati un po' ingenui sul gol di Milik ma abbiamo ragazzi della primavera o che vengono dalla B, certi errori ci stanno".

Su Berardi, Di Francesco spende parole dolci: "E' straordinario, pronto per una big ma ha scelto di restare da noi. Deve convincersi delle sue qualità". Inevitabile parlare del futuro: "E' una questione di motivazioni. Prima di decidere devo capire se restare in questo ambiente straordinario. Devo riflettore su questo. Posso ancora restare, non è una questione di mercato. Si tratta solo di motivazioni. Squinzi parla di Europa, ma bisogna vedere la rosa".

Infine, una battuta sul contestato tocco di Cannavaro nel finale: "Mi ha detto di aver colpito con la testa".

B.D.S.