Sassuolo-Napoli, Berardi: "Ci esaltiamo con le big. Futuro? L'Inter..."

23/04/2017 14:58

SASSUOLO NAPOLI BERARDI INTER / Decisiva la sua rete contro il Napoli al 'Mapei', consentendo al suo Sassuolo di pareggiare momentaneamente i conti sull'1-1. Sfruttato al meglio l'errore di Hamsik in retroguardia. Berardi, al termine del match, ha parlato anche del suo futuro, intervistato da 'Sky Sport': "Ci tenevamo a far bene. Con le grandi ci esaltiamo, dando qualcosa in più. Siamo stati bravi oggi a ripartire. Stagione? Il cammino europei ci ha danneggiato".

FUTURO - "Inter nel futuro? Non lo so. Vedremo cosa accadrà a giugno. Non riesco a immaginare un Sassuolo senza Di Francesco".

L.I.