Calciomercato Milan, Ibrahimovic rallenta il rinnovo di Donnarumma

23/04/2017 14:45

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVO DONNARUMMA / L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic incide anche sul rinnovo di Gigio Donnarumma. Come riferisce 'Sky Sport', infatti, l'atteso incontro tra l'agente del portiere del Milan Mino Raiola e i due nuovi dirigenti rossoneri, Fassone e Mirabelli, in programma per la prossima settimana, sarà rinviato. Il procuratore, infatti, vuole stare vicino all'attaccante del Manchester United che nella gara di Europa League contro l'Anderlecht ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio.

B.D.S.