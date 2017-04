Serie A, Sassuolo-Napoli 2-2: errori e pali, si ferma la rincorsa azzurra

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

23/04/2017 14:23

SERIE A SASSUOLO NAPOLI / Pazza partita al 'Mapei Stadium': Sassuolo e Napoli si affrontano a viso aperto e ne esce fuori una gara molto combattuta e divertente. Alla fine il tabellino segna il punteggio 2-2 con gli azzurri che vanno avanti con Mertens nel secondo tempo e poi si vedono superare dai padroni di casa con Berardi (erroraccio di Hamsik) e Mazzitelli. In mezzo ai due gol dei neroverdi doppio legno azzurro con Mertens su punizione e al termine di una bella azione di Insigne. Sotto di una rete, Sarri prova il tutto per tutto mandando in campo Milik per Jorginho ed è proprio il polacco a ristabilire la parità. Nel recupero veementi proteste azzurre per un presunto fallo di mano di Cannavaro.

SASSUOLO-NAPOLI 2-2

52' Mertens (N), 59' Berardi (S), 80' Mazzitelli (S), 84' Milik (N)

Classifica: Juventus punti 80, Roma 72, Napoli 71*, Atalanta 63*, Lazio 61, Milan 58, Inter 56*, Fiorentina 55*, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Sassuolo 36*, Bologna 35*, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14. *Una partita in più