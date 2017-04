Manchester City, Guardiola scatenato: 300 milioni per 4 top player. Sfida alla Juve

23/04/2017 13:39

MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Non si sono incrociati in campo, lo faranno sul mercato: il Manchester City è pronto a sfidare la Juventus per almeno un paio di obiettivi. A dirlo è 'The Sun' che rivela il budget a disposizione di Guardiola per la campagna acquisti: trecento milioni per quattro top player. Gli obiettivi sono diversi: in comune con la Juventus ci sono Sanchez (Arsenal) e Tolisso (Lione). Poi i 'Citizens' hanno messo nel mirino il terzino destro del Tottenham Kyle Walker e anche un esterno sinistro: Mendy (Monaco) e Shaw (dei cugini dello United) i possibile obiettivi.

B.D.S.