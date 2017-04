Sassuolo-Napoli, Hysaj: "Proviamo a venir fuori col nostro gioco"

23/04/2017 13:21

SERIE A SASSUOLO NAPOLI HYSAJ / Al termine del primo tempo tra Sassuolo e Napoli, nessuna delle due squadre ha trovato la via del gol. Un rigore dubbio non concesso agli azzurri e molte chance nel finale per entrambe.

Una bella gara che attende di esplodere nella ripresa. Ecco il commento di Hysaj a 'Premium Sport': "Si sapeva che il Sassuolo è una bella squadra. Il loro atteggiamento era prevedibile ma proviamo a uscire col nostro gioco. In più c'è anche il caldo che si fa sentire".

L.I.