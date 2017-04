Calciomercato Sassuolo, Carnevali: "Di Francesco? Ha altre richieste. Su Berardi..."

23/04/2017 12:49

SASSUOLO CARNEVALI BERARDI DI FRANCESCO / Poco prima del match contro il Napoli, il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport' anche del futuro di Berardi e Di Francesco: "Le richieste giunte per i nostri ragazzi fanno piacere, perché vuol dire che il nostro lavoro e quello di Di Francesco è stato buono".

DI FRANCESCO - "Abbiamo un rapporto eccezionale e non so se dobbiamo chiarirci. Vogliamo cercare di proseguire il nostro cammino, guardando un po' più in là. A capo di tutto per noi c'è Di Francesco e ci incontreremo a breve. Sappiamo che ha altre richieste e noi non obblighiamo nessuno. Se ha le giuste motivazioni per restare, ben venga".

BERARDI - "Credo sia uno dei talenti più importanti del nostro calcio. Dobbiamo valutare insieme a lui, perché siamo un club che ha necessità di vendere".

