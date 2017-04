Fiorentina-Inter, il voto di Icardi fa scatenare il web

23/04/2017 12:36

FIORENTINA INTER ICARDI VOTO GAZZETTA / Può un attaccante che fa tre gol prendere sei in pagella? Sì, secondo la Gazzetta dello Sport, no secondo il popolo social. Insurrezione sul web dopo il voto assegnato dal quotidiano rosa a Icardi dopo il 5-4 subito in casa della Fiorentina. Il capitano nerazzurro si è reso protagonista di tre dei quattro gol della squadra di Pioli ma questo non è bastato per strappare un voto oltre la sufficienza: "Porta avanti l'Inter - il giudizio del quotidiano -, quindi si spegne a lungo, e nella pazzesca bagarre finale trova il 3-5 e il 4-5. Ma la tripletta serve solo per la classifica cannonieri".

Ecco una serie di tweet di protesta:

Ma come si fa a dare 6 ad un giocatore che fa tre gol? #Icardi #Gazzetta — Rossonerosemper (@Rossonerosemper) 23 aprile 2017