Calciomercato Roma, Spalletti: Futuro? Posso cambiare delle idee"

23/04/2017 12:36

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI FUTURO / Nel corso della conferenza odierna, alla vigilia della sfida contro il Pescara dell'ex Zeman, Luciano Spalletti ha parlato anche del suo futuro alla Roma.

Il tecnico giallorosso ha sottolineato più volte di ambire a un successo stagionale, così da poter giustificare la sua permanenza. Eventualmente il secondo posto potrebbe essere considerato come un successo, dal momento che varrebbe la Champions League diretta, senza dover fronteggiare il temibile preliminare di Coppa: "Ho parlato con la società, accettando di lavorare con quello che era ed è la Roma. Lo faccio con tutto l'entusiasmo possibile. C'è il risultato finale che determinerà molto. In queste gare potrebbe cambiare qualche idea. Per questo teniamo duro fino in fondo, per poi incontrarci e trarre delle conclusioni".

L.I.