Sassuolo-Napoli, Albiol: "Vietato sbagliare. Lo Scudetto..."

23/04/2017 12:06

SASSUOLO NAPOLI ALBIOL / Raul Albiol si concentra sul presente: prima del match Sassuolo-Napoli, il difensore spagnolo ha parlato a 'Premium Sport'. L'ex Real ha affermato: "Con sei vittorie arriveremmo secondi. E' difficile ma partiamo da oggi. Stiamo bene ma il Sassuolo in casa fa sempre grandi partite. Serve attenzione, per il secondo posto non possiamo perdere pupnti. Scudetto il prossimo anno? Pensiamo al secondo posto, è il nostro obiettivo. Per noi e la società, evitare il preliminare Champions è difficile".

B.D.S.