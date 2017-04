Cronaca, lutto in casa Vidal: ucciso suo cognato

23/04/2017 12:09

CILE TRAGEDIA VIDAL COGNATO / Terribile tragedia per l'ex Juventus Arturo Vidal. Eduardo Neira Guerra, compagno della sorella del calciatore, Ambar Scatlett Vidal, è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. Era in procinto di ripartire a un semaforo di San Joaquin a Santiago, quando un'altra auto lo ha affiancato, lasciando partire una raffica di sei colpi, dei quali uno ha raggiunto l'uomo alla testa. Ancora sconosciute le cause dell'agguato.

L.I.