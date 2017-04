Calciomercato, il Barcellona piomba su Eriksen

23/04/2017 11:45

BARCELLONA ERIKSEN / Sarà un'estate molto movimentata per il calciomercato del Barcellona. I blaugrana daranno il via, infatti, ad una vera e propria rivoluzione della rosa, che potrebbe partire dall'attacco dove si cerca un'altra stella da aggiungere al tridente magico. Secondo il britannico 'Daily Mirror', il nome caldo sarebbe quello di Christian Eriksen, classe '92 del Tottenham. Nome comunque non semplice, visto che a settembre ha firmato un nuovo contratto fino al 2020 e gli 'Spurs' non sembrano intenzionati a cedere.

L.P.