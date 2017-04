Calciomercato Napoli, clausola Sarri: ecco cosa serve per restare fino al 2020

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

24/04/2017 10:05

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO SARRI / Un anno fa nessuno aveva avuto dubbi: la cavalcata fino al titolo di campioni d'inverno, il secondo posto finale dietro la Juventus, la Champions ritrovata ed un record di Higuain che aveva rimesso il Napoli sulla mappa del calcio italiano. Il calciomercato Napoli si era aperto con l'arrivo di Tonelli, è vero, ma la prima ottima notizia per gli azzurri fu la permanenza di Maurizio Sarri. L'allenatore toscano, infatti, era arrivato in azzurro nell'estate del 2015 con un contratto annuale corredato da opzione quadriennale dopo la prima stagione. Non ci fu neanche spazio per i dubbi: firma congiunta e rinnovo per lui. Aurelio De Laurentiis se l'è tenuto stretto, ma il contratto di Sarri nasconde più di una sorpresa, come certificato ieri dallo stesso allenatore azzurro.

Calciomercato Napoli, la permanenza di Sarri passa dalle vittorie

"Un lungo progetto qui a Napoli? Il mio contratto durerebbe fino al 2020, è vero, ma il prossimo anno c'è una clausola che potrebbe essere fatta valere da me o dalla società per la rescissione. Quindi, se vogliamo, sarò a scadenza anche io e potrebbe essere il mio ultimo anno qui". In pochi secondi, Sarri, in conferenza stampa, è stato capace di prendersi la scena a Castel Volturno: è vero, allora che il futuro della società e dell'allenatore potrebbero non camminare di pari passo? Già negli scorsi mesi la permanenza dell'allenatore era stata messa in dubbio: le tensioni con il presidente, le incomprensioni sul calciomercato, la volontà di altre big italiane interessate a lui erano stati elementi capaci di far correre diverse voci in città. Poi l'allarme sembrava rientrato, almeno fino ad ieri. Cosa garantirebbe la permanenza di Sarri in città almeno fino all'attuale scadenza di contratto? La prossima sarà sicuramente una stagione decisiva per gli azzurri: al terzo anno a Napoli Sarri è chiamato a concretizzare il lavoro fatto e magari puntare ad obiettivi importanti. Le condizioni per proseguire insieme passeranno da lì: un'altra stagione senza titoli e l'eventuale partenza di alcuni elementi importanti in rosa potrebbero essere decisivi per continuare o meno insieme. Il prossimo anno si annuncia già infuocato.