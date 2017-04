ESCLUSIVO

Daniele Trecca e Michele Spuri

23/04/2017 11:45

CALCIOMERCATO STRAMACCIONI / Dopo l'esperienza in Grecia sulla panchina del Panatinaikos, Andrea Stramaccioni potrebbe proseguire la propria carriera nuovamente all'estero. Secondo le informazioni esclusive in possesso di Calciomercato.it, l'ex allenatore dell'Inter è uno dei candidati più accreditati per la guida tecnica dello Sparta Praga, in Repubblica Ceca.