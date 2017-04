Pescara-Roma, Spalletti: "Calendario del Napoli più facile. Var? Resta il dubbio"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

23/04/2017 12:00

PESCARA-ROMA SPALLETTI / L'allenatore della Roma Luciano Spalletti incontra i giornalisti in sala stampa per commentare le ultime news Roma, alla vigilia della partita contro il Pescara. Calciomercato.it sta seguendo in diretta l'evento: "Per iniziare faccio i complimenti alla Primavera di De Rossi. Inoltre sottolineo la nostra vicinanza alla famiglia di Scarponi".

ROSA - "Emerson dimostra d'essere quasi guarito. Servono però ancora degli allenamenti per tornare al top e giocare qualche partita. Siamo soddisfatti comunque di quanto visto".

PESCARA - "Le insidie sono molte, dal momento che nessuna squadra parte male e termina malissimo. Esistono dei momenti in cui il grafico del rendimento muta notevolmente. Possono esserci anche dei risultati inaspettati, come accaduto nelle ultime settimane. Il Pescara è una buona squadra, come l'Empoli. Si vede una struttura, pur senza avere dalla loro i risultati. Zeman inoltre ha apportato delle modifiche".

Roma, dalla Var al Napoli: Spalletti tiene duro

Con la Juventus ormai scappata, avviatasi verso la vittoria del suo ennesimo scudetto, la vera sfida in vetta sarà tra Roma e Napoli. Il pareggio contro l'Atalanta ha cambiato gli equilibri, con gli azzurri a -2: "Una squadra come la Roma o il Napoli deve puntare sulle proprie qualità, guardando al premio a fine campionato. E' lì che si vedrà la nostra pagella. Uno degli obiettivi più importanti stagionali è capire che squadra si è diventati al termine dell'anno. Se si guarda il calendario poi, può essere che quello del Napoli sia un po' più facile".

VAR - "Sono favorevole, perché poi dipenderà facile tirare le giuste conclusioni. In alcuni casi però resterà il dubbio. La forza del contatto non riusciremo comunque a valutarla, anche se sezionando un frame qualcosa in più si capirà. In generale dunque sono favorevole. Capita ad esempio di vedere dei calci di rigore, pur senza contatto".