PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-NAPOLI: Hamsik double-face, cambi decisivi

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

23/04/2017 14:31

PAGELLE TABELLINO SASSUOLO NAPOLI PROMOSSI E BOCCIATI / Due punti persi per il Napoli, che rischia addirittura di uscire sconfitto dalla sfida con il Sassuolo. Hamsik propone per il vantaggio azzurro poi perde palla malissimo per il pareggio. Positivi gli ingressi in campo di Mazzitelli e Milik, mentre in avanti il cambio Matri-Defrel non cambia le cose.

SASSUOLO

Consigli 6,5 - Può nulla sul gol di Mertens, in precedenza un paio di ottime parate avevano salvato il risultato.

Lirola 6 - Dalla sua parte ha un Insigne particolarmente ispirato che con lui incrocia le spade senza esclusione di colpi. Lo tiene molto bene e riesce anche a proporsi in avanti appena può, ma a volte è inevitabile che gli sfugga e lì il napoletano affonda sempre forte.

Cannavaro 6,5 - Contro la sua squadra del cuore è atteso a una gara sicuramente speciale e sfodera una prova davvero maiuscola, in marcatura ma anche in anticipo.

Acerbi 5,5 - Molto concentrato e attentissimo su Mertens, in occasione del gol però sbaglia due volte: la prima nel tenere in gioco Callejon che scatta sulla destra, la seconda quando si perde Mertens che col suo tap-in porta in vantaggio il Napoli.

Dell'Orco 5,5 - Fa buona guardia su Callejon, ma di tanto in tanto lo spagnolo gli scappa e sa come far male. Devastato sul vantaggio del Napoli dallo scatto del 7 azzurro.

Pellegrini 5,5 - Ha il compito di tenere a bada Hamsik, che però gli sfugge spesso e volentieri. Molto più efficace in fase propositiva, ma nell'intervallo il tecnico lo toglie per avere più filtro. Dal 1' st Mazzitelli 7 - Ottimo impatto sulla gara, fino a quando poi va in gol con un diagonale che fa esplodere il Mapei.

Sensi 5,5 - Molto più efficace in interdizione che in impostazione, perde diversi palloni importanti che senza una difesa attenta potevano costare carissimi al Sassuolo.

Duncan 6 - A metà primo tempo sente allungare l'adduttore e si ferma, poi però torna in campo a combattere come sempre e non sembra più risentire dell'infortunio. Prezioso soprattutto nei recuperi difensivi.

Berardi 6,5 - Nel primo tempo dai suoi piedi nascono le occasioni più pericolose per il Sassuolo, poi si mette in proprio quando Hamsik gli regala il pallone del pareggio: si infila fra Strinic e Albiol, salta Reina e mette dentro l'1-1. Da 34' st Ricci sv

Defrel 5 - Ha un paio di palle buone per infilarsi nella difesa napoletana e far male a Reina, ma viene contrastato o spreca malamente. Di Francesco lo toglie a metà partita per avere più peso lì davanti. Dal 1' st Matri 5 - Anche lui al centro dell'attacco è fagocitato dai difensori avversari e di fatto non prende palla.

Ragusa 5,5 - Non fra i più in palla: con Hysaj è sfida molto interessante ma difficilmente lo vede vincitore.

All. Di Francesco 6,5 - Il suo Sassuolo è questo qui: frizzante, propositivo, che gioca a viso aperto anche con le big. Al di là del risultato era già di per sé una gara molto positiva. Ottima l'intuizione Mazzitelli a metà partita. E dopo questa partita potrebbe rivelarsi decisivo per la 'sua' Roma nella corsa al secondo posto.



NAPOLI

Reina 5,5 - Sicuro nelle uscite, poche conclusioni ad impensierirlo. Sul gol di Berardi non può nulla, su quello di Mazzitelli invece aveva appena compiuto un miracolo su Cannavaro ma rovina tutto sulla conclusione del giovane centrocampista.

Hysaj 6 - Nel primo tempo la sua prestazione è fortemente condizionata dal sole. Più a suo agio su Ragusa, che affonda pochissimo, mentre quando da quella parte c'è Berardi lo mette parecchio in difficoltà.

Albiol 5,5 - Concentrato e attento in marcatura sia su Defrel che su Matri, un po' distratto sul gol di Berardi, che però non era certamente di sua competenza. Esce in ritardo anche sul gol di Mazzitelli.

Koulibaly 6 - Un errore gratuito nel primo tempo 'dimenticato' subito dopo con un salvataggio incredibile su Defrel. Nel complesso una prestazione decisa e con poche sbavature.

Strinic 5,5 - Qualche passo indietro rispetto alle ultime uscite, sia in fase di spinta che di contenimento. Ma di sicuro non demerita particolarmente. Dal 40' st Ghoulam sv

Allan 6 - La condizione è ottima, si vede nel primo tempo quando va anche spesso in percussione. A venti minuti dal termine Sarri cerca un assetto a trazione anteriore e decide di sacrificare lui. Dal 25' st Zielinski 6 - In avanti sicuramente dà più qualità e ravviva un po' la manovra partenopea, ma sul gol di Mazzitelli c'è anche lui piuttosto distratto.

Jorginho 6 - Parte maluccio, pressato con insistenza dagli avversari. Poi però sale in cattedra come sa e scandisce i tempi della squadra, anche quando non tocca palla. E' l'oriundo, infatti, a dettare i passaggi ai compagni, anche quando non sono diretti a lui. Dal 38' st Milik 7 - Finalmente Arek. Dopo tanta sofferenza, tanta palestra, tanta panchina, un minuto per regalare il pareggio ai suoi e a lasciare andare un urlo che è una liberazione. Un gol non meritato, di più.

Hamsik 5 - E' stato in dubbio fino ad inizio gara per un problema fisico, e in campo si vede. Sottoporta è poco lucido, ma da metà campo squarcia sempre lo spazio con i suoi fendenti. Uno di questi manda in rete Mertens con la fattiva complicità di Callejon. E' lui però a regalare il pareggio a Berardi con un retropassaggio sciagurato. Double-face, ma quanto pesa quell'errore.

Callejon 7 - Già nel primo tempo si vede quanto possa far male da quella parte e va vicino al gol. Poi Hamsik ricama, lo mette in condizione di scodellare al centro un assist che è perfetto per la testa di Mertens. I suoi score di gol e assist sono entrambi in doppia cifra, ed è tutto dire.

Mertens 7 - Non c'è niente da fare, sa sempre come rendersi pericoloso e ogni pallone che arriva dalle sue parti è un problema serio per la difesa avversaria. La palla buona arriva ad inizio primo tempo, gliela scodella sulla testa Callejon e lui deve inarcarsi un po' per prenderla, ma poi la mette dentro. Prende anche un incrocio dei pali pieno su punizione diretta: ormai è inarrestabile.

Insigne 6,5 - Sembra galvanizzato dal rinnovo, ha il piede caldo e ci prova a più riprese. Sensazionale l'azione nel secondo tempo che lo vede liberarsi di Lirola e battere a rete con un fantastico diagonale a incrociare. Incrocio dei pali pieno. Sfortunatissimo.

All. Sarri 5,5 - Tanta sfrontatezza, la voglia di cercare sempre il gol, ma sempre le solite disattenzioni difensive che mettono i suoi sempre in condizione di non stare sereni. Due punti sprecati, purtroppo.



Arbitro Damato 6,5 - Il rigore di Dell'Orco su Mertens ci stava, ma vede il pallone cambiare traiettoria e preferisce non darlo. Vede bene sul fuorigioco di Mertens col belga che poi trova il gol. Ma Damato aveva già fischiato. Il Sassuolo protesta anche sul gol di Milik, ma il fuorigioco non c'è. Episodio chiave al 92' deviazione in angolo, i napoletani protestano per un fallo di mano di Cannavaro, ma il centrale neroverde l'ha presa di testa. Promosso.

TABELLINO

SASSUOLO-NAPOLI 2-2

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Dell'Orco; Pellegrini (1' st Mazzitelli), Sensi, Duncan; Berardi (34' st Ricci), Defrel, Ragusa (1' st Matri). A disp: Costa, Vitali, Antei, Letschert, Adjapong, Magnanelli, Biondini, Aquilani, Iemmello. All.: Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic (40' st Ghoulam); Allan (25' st Zielinski), Jorginho (36' st Milik), Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp: Rafael, Sepe, Maggio, Chiriches, Maksimovic, Rog, Diawara, Giaccherini, Pavoletti. All.: Sarri

ARBITRO: Damato di Barletta.

MARCATORI: 7' st Mertens (N), 14' st Berardi (S), 35' st Mazzitelli (S), 39' st Milik (N).

NOTE: Ammoniti: Mazzitelli, Sensi, Duncan (S); Strinic (N). Recupero: 1' pt, 3' st.