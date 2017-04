Calciomercato, Conte ha una carta a sorpresa per arrivare a Lukaku

23/04/2017 11:03

CHELSEA LUKAKU / Le voci sul presunto rifiuto da parte di Romelu Lukaku all'ultima offerta di rinnovo presentata dall'Everton hanno inevitabilmente scatenato le tante pretendenti che da tempo monitorano l'attaccante belga. In Italia si è parlato di Milan e Juventus sulle tracce del classe '93, mentre in Premier League provano a fare la voce grossa il Manchester United e pure il Chelsea. Proprio i 'Blues' di Antonio Conte sono in cerca di una nuova punta per affrontare la prossima Champions League e vorrebbero puntare su Lukaku, che ha già giocato a 'Stamford Bridge'. Come parziale contropartita in un possibile affare, secondo il 'The Sun' l'Everton potrebbe puntare ad ottenere il giovane Tammy Abraham, autore di una stagione super in prestito al Bristol in Championship. Il Chelsea, tuttavia, non sarebbe così intenzionato a perdere uno dei suoi migliori talenti, anche se l'arrivo di Lukaku gli chiuderebbe ogni spazio.



L.P.