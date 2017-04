DIRETTA Serie A, Udinese-Cagliari: segui la cronaca LIVE

23/04/2017 14:00

DIRETTA UDINESE CAGLIARI - Udinese e Cagliari scendono in campo alle 15 alla 'Dacia Arena' per la 33a giornata di Serie A. Le due formazioni arrivano alla sfida in una situazione di classifica tranquilla dopo aver chiuso anticipatamente il discorso salvezza: l’undici di Delneri vuole riscattare la netta sconfitta di Napoli, mentre i sardi nell’ultimo turno di campionato hanno travolto il Chievo. Calciomercato.it vi offre l’incontro del massimo torneo italiano.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Udinese (4-3-3): Karnezis, Angella, Danilo, Widmer, Felipe, Badu, Hallfredsson, Jankto, Zapata, De Paul, Thereau. All.: Delneri.

Cagliari (4-3-1-2): Rafael, Isla, Salamon, Bruno Alves, Murru, Tachtsidis, Barella, Deiola, Joao Pedro, Sau, Borriello. All.: Rastelli.

CLASSIFICA: Juventus punti 80, Roma 72, Napoli 71*, Atalanta 63*, Lazio 61, Milan 58, Inter 56*, Fiorentina 55*, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Sassuolo 36*, Bologna 35*, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14. *Una partita in più

G.M.