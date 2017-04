Real Madrid-Barcellona, UFFICIALE: Neymar non giocherà

23/04/2017 10:16

REAL MADRID BARCELLONA NEYMAR / Il Barcellona non vuole rischiare ed il caso Neymar, a poche ore dal Clasico col Real Madrid, si chiude con un dietrofront da parte dei blaugrana, che in un primo momento avevano convocato il brasiliano nonostante la squalifica. Fermato per tre turni dopo il rosso rimediato col Malaga, infatti, l'attaccante ha scontato una sola giornata di stop, ma la società catalana aveva deciso ieri di portarlo ugualmente al 'Santiago Bernabeu' pensando pure di schierarlo, mentre davanti al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) andavano avanti le pratiche per il ricorso d'urgenza sperando, nel frattempo, nella sospensione della squalifica in attesa della pronuncia da parte del tribunale sportivo. L'impossibilità da parte del tribunale di reperire alcuni componenti della commissione, però, ha bloccato tutto l'iter, costringendo il Barcellona alla retromarcia per evitare di incorrere in una probabile sconfitta a tavolino per aver schierato un calciatore squalificato.



Così, questa mattina, i catalani hanno diramato un comunicato ufficiale nel quale si annuncia la decisione di non convocare Neymar: "Davanti all'incertezza legale che resta vista la mancata pronuncia da parte del TAD a meno di 12 ore dalla partita di stasera, e per centrare tutta l'attenzione sulla parte sportiva, il club ha optato per non convocare Neymar. Tuttavia, il Barcellona mostra il suo stupore davanti all'enorme vuoto che comporta il rifiuto da parte del TAD di esercitare le sue funzioni giudiziarie, un fatto che danneggia direttamente entrambi i club così come lo stessa competizione".

L.P.