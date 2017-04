Calciomercato Juventus: Bernardeschi delude con l'Inter, ma è ancora Derby d'Italia

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

23/04/2017 11:00

JUVENTUS BERNARDESCHI CALCIOMERCATO / Federico Bernardeschi continua a far parlare di sé. La giovane stella della Fiorentina è ambito dalla Juventus e non solo, con anche l'Inter sulle tracce del talento di Carrara. Il mancino classe 1994 ha un contratto attualmente in scadenza a giugno 2019, cosa che già da un pò ha cominciato ad alimentare diverse speculazioni su quello che sarà il suo futuro. Il direttore sportivo gigliato, Pantaleo Corvino, ha ribadito ancora una volta che la volontà della società viola sarà però quella di farne un simbolo, parlando di "interessi suoi e nostri che alla fine prevarranno". Il tutto nonostante la presenza dietro le quinte di squadre in grado di spendere e di poter competere più di quanto sia capace ad oggi la famiglia Della Valle (ci sarebbe anche il Chelsea su Bernardeschi).

Le speculazioni di calciomercato dell'ultima ora parlano però della forte presenza dell'Inter sul calciatore, nonostante una gara da dimenticare ieri da parte del ragazzo proprio contro gli uomini di Stefano Pioli, soprattutto per un rigore calciato in maniera pessima che ha scatenato i fischi del 'Franchi' nei confronti diello stesso Bernardeschi una volta che Sousa lo ha sostituito. Episodio estemporaneo e già dimenticato da parte del giocatore e della tifoseria toscana. Intanto, grazie ai fondi cinesi garantiti dal gruppo Suning, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto addirittura 50 milioni di euro, con un ingaggio monstre pronto in casa Inter per Bernardeschi, superiore anche a quanto potrebbe proporre la Juventus.

Una netta chiusura ai bianconeri da parte dello stesso Bernardeschi sarebbe giunta in un conciliabolo con Gigi Buffon, concittadino del forte attaccante della Fiorentina: andare alla Juventus sarebbe una mancanza di rispetto che Bernardeschi non è assolutamente disposto a dare all'ambiente. Ma il rinnovo di contratto che ancora non c'è pesa e peserà molto in futuro.

Calciomercato Juventus, non si molla la presa su Bernardeschi

E' indubbio che puntare su Bernardeschi possa rappresentare un'ottima scelta di calciomercato Juventus dal punto di vista tecnico. Il gioiello viola saprebbe integrarsi alla perfezione nel 4-2-3-1 di Allegri ed andrebbe a rimpiazzare con quasi relativa certezza Mario Mandzukic, per il quale le sirene provenienti dalla Turchia (Galatasaray e Besiktas) restano sempre accese. In particolare si verrebbe a creare una letale coppia di esterni ex Fiorentina con Juan Guillermo Cuadrado.

Il tutto, però, è ovviamente vincolato al fatto di riuscire a mettere sotto contratto Bernardeschi. E' senz'altro lodevole la volontà di quest'ultimo di non voler 'tradire' i colori viola, ma tanti precedenti di mercato tra Fiorentina e Juventus lasciano ben sperare (Roby Baggio in primis) e se il discorso sul rinnovo non dovesse imboccare la strada voluta dal giocatore e da chi lo rappresenta, è chiaro che diventerebbe normale valutare qualsiasi possibilità, anche quella di poter trasferirsi nella Torino bianconera.