Calciomercato Roma, futuro 'alla Bertolacci' per Pellegrini? 30 milioni!

23/04/2017 09:30

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI / Lorenzo Pellegrini potrebbe tornare a Roma in estate, col club giallorosso pronto a esercitare la clausola di riacquisto concordata col Sassuolo, ma il centrocampista potrebbe ripartire quasi subito: secondo quanto si legge oggi sulle colonne del 'Corriere dello Sport', la società giallorossa potrebbe infatti decidere di mettere a segno un'importante plusvalenza, riacquistando il giocatore per 10 milioni e rivendendolo nella stessa finestra di calciomercato per 30 (in un'operazione simile a quella fatta in passato con Andrea Bertolacci). Sulle tracce di Pellegrini ci sono Inter, Milan e Juventus.

S.D.