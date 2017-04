Atletico Madrid, Griezmann interrompe l'intervista alla domanda sul futuro

23/04/2017 09:28

ATLETICO MADRID GRIEZMANN / Semifinalista in Champions League ed in piena corsa per il terzo posto che vale l'accesso diretto alla prossima edizione della massima competizione europea, l'Atletico Madrid entra nell'ultimo mese di fuoco della sua stagione. A trascinare i 'Colchoneros' è il solito Antoine Griezmann, autore della rete che ha steso a domicilio l'Espanyol consentendo agli uomini di Simeone di mantenere a distanza di sicurezza il Siviglia. Proprio il francese che, inevitabilmente, è finito al centro delle voci di calciomercato, con tanti top club pronti a fare follie pur di averlo. Così, durante la classica intervista del post-partita, un giornalista ha sollecitato l'ex Lione chiedendogli del suo futuro. Immediata la reazione del calciatore, che senza fare una piega se n'è andato lasciando il cronista da solo in diretta tv.

L.P.