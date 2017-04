Calciomercato Roma, in settimana la firma di Kessié?

23/04/2017 09:00

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE' / Kessié è virtualmente un nuovo calciatore della Roma, come ampiamente anticipato da Calciomercato.it. La società giallorossa ha raggiunto l'accordo con l'Atalanta sulla base di 25 milioni di euro (a Bergamo potrebbe finire Riccardo Marchizza in un'operazione che potrebbe essere anche slegata dall'affare Kessié), mentre il centrocampista ivoriano classe 1996 firmerà un contratto quinquennale a circa 1,6 milioni di euro a stagione.

E la firma sul contratto potrebbe arrivare molto presto. Secondo quanto si legge sul 'Corriere dello Sport', in settimana (con ogni probabilità tra mercoledì e venerdì) è in programma a Milano un incontro tra le dirigenze di Atalanta e Roma e l'agente di Franck Kessié, George Atangana. Il calciatore della Costa d'Avorio (che ieri, contro il Bologna, è uscito attorno al 20' per un trauma contusivo al perone) potrebbe così virtualmente firmare il suo trasferimento alla Roma, col contratto che verrebbe poi depositato il 1° luglio prossimo come da regolamento.

Il 27 aprile, inoltre, è atteso l'arrivo in Italia di Monchi, direttore sportivo uscente del Siviglia e 'promesso sposo' della Roma. Il dirigente spagnolo potrebbe partecipare al vertice di mercato per la trattativa Kessié, portata avanti in questi mesi da Massara (che resterà in società nonostante l'avvicendamento nel ruolo di ds). Lo stesso Monchi ha dichiarato recentemente: "Non è chiusa, ma la Roma è il club più vicino. Se tutto andrà come deve andare e non ci saranno intoppi, andrò alla Roma, ma niente è chiuso fin quando non c'è qualcosa di firmato. Marcelo era su un aereo per Siviglia e poi ha firmato col Madrid. Quindi non voglio dire niente fin quando non è chiuso".

Calciomercato Roma, Freuler benedice il colpo Kessié

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta e quindi attuale compagno di squadra di Kessié, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it del futuro arrivo del centrocampista ivoriano alla Roma in estate: "Franck ha tutto: corsa, qualità, tecnica. E' un grandissimo giocatore, pronto per il grande salto".

S.D.