Calciomercato Juventus, c'è l'offerta per De Sciglio. E Allegri...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

23/04/2017 08:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Mattia De Sciglio è destinato a lasciare il Milan in estate e nel suo futuro potrebbe esserci la Juventus, dove Massimiliano Allegri è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Il terzino, in scadenza di contratto nel giugno 2018 col club rossonero, non appare intenzionato a rinnovare l'accordo. La Juve, che monitora da tempo De Sciglio, era pronta a chiudere l'acquisto già nell'estate scorsa o al più tardi nella finestra invernale di calciomercato, ma lo stallo in casa Milan per il closing ha poi rimandato tutto.

Secondo quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di 'Tuttosport', per il colpo di calciomercato Juventus De Sciglio è stata stanziata una cifra massima di 10 milioni di euro, ma i vertici bianconeri contano di poter acquistare il giocatore in estate anche per una cifra inferiore.

Il quotidiano torinese ricorda il retroscena emerso dopo la finale di Coppa Italia del maggio scorso, quando secondo alcuni rumours Allegri disse a De Sciglio che lo avrebbe portato a Torino, circostanza che venne poi smentita dal Milan.