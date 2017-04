DIRETTA Serie A, Milan-Empoli: segui la cronaca LIVE

23/04/2017 14:00

DIRETTA MILAN EMPOLI - Il Milan ospita al 'Meazza' l'Empoli nella gara valevole per la 33a giornata di Serie A. I rossoneri di Montella, dopo il 2-2 in extremis nel derby contro l'Inter, per la corsa ad un posto in Europa League hanno la possibilità di allungare in classifica sui 'cugini' in virtù del ko dei nerazzurri sul campo della Fiorentina, mentre l'undici di Martusciello ad una settimana dalla sorprendente vittoria proprio contro i viola cerca altri preziosi punti per l'obiettivo salvezza. Calciomercato.it vi offre la sfida del massimo torneo italiano.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, De Sciglio; Pasalic, Sosa, Mati Fernandez; Suso, Lapadula, Deulofeu. All.: Montella.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Mauri, Diousse, Croce; El Kaddouri; Mchedlidze, Thiam. All.: Martusciello.



CLASSIFICA: Juventus punti 80, Roma 72, Napoli 71*, Atalanta 63*, Lazio 61, Milan 58, Inter 56*, Fiorentina 55*, Sampdoria 45, Torino 45, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 38, Sassuolo 36*, Bologna 35*, Genoa 30, Empoli 26, Crotone 21, Palermo 16, Pescara 14. *Una partita in più

G.M.