Chelsea-Tottenham, spunta un dirigibile per Conte. Il tecnico: "Non me ne sono accorto"

23/04/2017 00:09

CHELSEA TOTTENHAM/ Nel cielo di 'Wembely', durante la semifinale di FA Cup vinta dal Chelsea sul Tottenham, è apparso un dirigibile con una scritta dedicata ad Antonio Conte. Ecco la reazione del tecnico ai microfoni di 'Fox Sport':

"Il dirigibile con la scritta 'Antonio Antonio' voltato su Wembley? Non me ne sono accorto. C'è grande affetto nei miei confronti e sono molto orgoglioso perché è la mia prima stagione e riuscire ad entrare nel cuore dei tifosi in poco tempo è molto bello e mi spinge a dare il massimo. Sono davvero molto contento del rapporto che si è instaurato con i tifosi del Chelsea. C’è tanto da lavorare però sono orgoglioso della nostra stagione".

S.F.