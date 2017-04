Fiorentina-Inter, Icardi: "E' inspiegabile. Purtroppo paga sempre l'allenatore"

22/04/2017 23:55

FIORENTINA INTER ICARDI / Ancora una sconfitta per l'Inter. Non è bastata la tripletta di Icardi per portare i tre punti contro la Fiorentina: ""C'è davvero poco da dire - ammette il capitano ai microfoni di 'Premium Sport' - Un secondo tempo inspiegabile. Siamo dispiaciuti perché abbiamo concesso tantissimo. Non possiamo permetterci di prendere 4 gol in 15 minuti".

CRISI - "Non c'è una spiegazione. E' un mese che non so come descriverlo. Ci è andato tutto malissimo. Siamo tutti vicini per uscire da questo periodo che ci sta penalizzando. Bisogna guardare gli errori fatti e correggerli. Fuori dall'Europa? Con la squadra che abbiamo meritiamo almeno di giocare l'Europa League. Mancano ancora 5 partite alla fine. Ci dobbiamo provare fino al 28 maggio".

FUTURO PIOLI - "Purtroppo paga sempre l'allenatore. Pioli ha la fiducia della società perché ha dimostrato il suo valore. Ci ha dato tanto ma purtroppo ci sta andando male. Chiaramente è la società che prenderà le proprie decisioni".

