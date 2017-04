Fiorentina-Inter, Vecino: "Sono arrabbiato. Per l'Europa tutto è possibile"

22/04/2017 23:05

FIORENTINA INTER VECINO / Pirotecnico 5-4 al 'Franchi' di Firenze tra Fiorentina e Inter. Uno dei protagonisti del match, Vecino, ha parlato al fischio finale: "Sono un po' arrabbiato per gli ultimi minuti - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Siamo contenti per i tre punti ma non possiamo far riaprire un match così. Europa? Dobbiamo continuare così perché ancora tutto è possibile".

SOUSA - "Noi giocatori pensiamo solo a scendere in campo. Non so cosa succederà..."

M.S.