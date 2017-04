Pescara-Roma, statistiche e precedenti

Michele Spuri

22/04/2017 22:34

STATISTICHE E PRECEDENTI PESCARA-ROMA \ Lunedì sera allo 'Stadio Adriatico' il Pescara di Zdenek Zeman riceverà la Roma di Luciano Spalletti, nella gara valida per il posticipo del 33esimo turno di Serie A. Da una parte gli abruzzesi che provengono da 5 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime sette giornate (l’ultima vittoria, la seconda in stagione, risale al 19 febbraio scorso, 5-0 sul Genoa). Dall’altra, invece, ci sono i giallorossi, che con il pareggio casalingo contro l’Atalanta hanno visto allontanarsi ancora di più la Juventus e avvicinarsi in maniera minacciosa il Napoli, distante ora solamente due punti.

Statistiche e precedenti Pescara-Roma

In ottica news Roma, torna il consueto appuntamento di Calciomercato.it con l'analisi delle statistiche e dei precedenti. Quello di lunedì sarà lo scontro diretto numero 20 tra i due club, 15 precedenti in Serie A. La Roma in trasferta non ha mai perso, infatti su 7 incontri disputati il risultato è stato per ben 5 volte in pareggio e 2 volte è arrivato il successo dei giallorossi. Nella gara di andata, lo scorso 27 novembre, la compagine di Spalletti si impose su quella di Oddo per 3-2, grazie alla doppietta di Dzeko e alla rete di Perotti (Memushaj e Caprari per gli ospiti).

Pescara-Roma: da Bovo a Caprari, tutti gli ex del match

Sono ben cinque gli ex della partita, oltre a Norbert Gyomber, il quale ha passato la prima metà di stagione nel Pescara, prima di trasferirsi in Russia al Terek Grozny. Tutti questi calciatori sono cresciuti nel settore giovanile giallorosso: Cesare Bovo, Simone Pepe, Alessandro Crescenzi, Gianluca Caprari e Valerio Verre.