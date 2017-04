Fiorentina-Inter, dal cucchiaio sbagliato ai fischi del 'Franchi': serata da incubo per Bernardeschi

22/04/2017 22:17

FIORENTINA INTER/ Minuto 51' di Fiorentina-Inter: con i nerazzurri avanti nel punteggio, D'Ambrosio commette un'ingenuità in area, trattenendo Babacar e provocando il calcio di rigore per i viola. Lo stesso Babacar, essendosi procurato il penalty, vorrebbe calciare dagli undici metri. Nasce una piccola discussione con Bernardeschi che vede quest'ultimo, rigorista designato, avere la meglio. Babacar non la prende bene e scalcia il pallone posizionato vicino al dischetto. La scelta di Bernadeschi, si rivela errata: il 10 viola prova un improbabile 'cucchiaio' intercettato da Handanovic. Sei minuti dopo, Paulo Sousa decide di sostituirlo con Ilicic. Mentre lascia il terreno di gioco, il talento gigliato viene fischiato da una parte del 'Franchi': lui si rivolge agli spettatori chiedendo scusa e ottenendo qualche applauso. Sette minuti da incubo.

S.F.