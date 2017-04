Fiorentina-Inter, Perisic: "Lasciato troppo spazio. Serve il terzo gol"

22/04/2017 21:38

FIORENTINA INTER PERISIC / Si chiude con l'Inter in vantaggio il primo tempo del 'Franchi'. Perisic, protagonista con il primo gol per i nerazzurri, ha parlato dopo i primi 45 minuti di gioco contro la Fiorentina: "Abbiamo lasciato troppo spazio - ammette il croato ai microfoni di 'Premium Sport' - Poi abbiamo fatto bene ma bisogna stare concentrati fino alla fine. Giocano in casa e vorranno spingere. Bisogna fare il terzo gol il prima possibile".

M.S.