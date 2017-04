Calciomercato Atalanta, Freuler allontana la Lazio

22/04/2017 20:57

CALCIOMERCATO ATALANTA FREULER LAZIO / Freuler è uno dei protagonisti dell'Atalanta di Gasperini. Il centrocampista, andato a segno anche oggi contro il Bologna, è finito nel mirino della Lazio ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in bergamasco: "Prossima stagione con un'altra maglia? No - ammette il calciatore svizzero ai microfoni di 'Sky Sport' - Ho ancora tre anni di contratto qui all'Atalanta e sono molto contento". Chi invece lascerà l'Atalanta è Kessie. "E' pronto per una big", ha ammesso, Freuler nei giorni scorsi ai microfoni di Calciomercato.it.

M.S.